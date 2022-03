Junior vs. Unión: ya se jugó ‘el clásico sacerdotal’

CONTRAGOLPE. Ruiz, muerto de risa al enterarse, a través de EL HERALDO, de todos los comentarios de Linero, afila su lengua y contraataca: “Quien tiene miedo es mi amigo Alberto. Y que se prepare porque mañana ‘el Tiburón’ come cayeye hasta el cansancio. Ah, y debe saber que el 80% de los samarios son hinchas de Junior, y todos los jugadores de allá quieren venir a jugar con la rojiblanca. La mayoría de los pescaiteros son junioristas, el barrio ‘Pescaíto’ de Santa Marta se debería llamar ‘Tiburoncito’”.

El capellán y profesor de religión del colegio la Normal La Hacienda, que estará viendo el clásico en la tribuna occidental baja del ‘Metro’, cree que Dios le echará una mano a su escuadra. “Junior es de toda la Costa Caribe y tenemos hinchada en todo el país, somos más los que oramos por ‘el Tiburón’ (risas)”, apunta orgulloso.

El padre Linero, que es profesor universitario y trabaja con Blu Radio en Bogotá, ciudad donde le tocará mirar el encuentro a través de la televisión, piensa que la ayuda divina será para su amado ‘Ciclón’.

“Cuando yo leo el evangelio, me encuentro con el cántico de María, el Magníficat, y me doy cuenta que Dios está a favor siempre de los humildes y no de los poderosos, y como Junior es un poderoooso (hace énfasis), entonces, si Dios tendría que definir a favor de alguien, será a favor del humilde y el pequeño, que es el Unión Magdalena, y no del poderoso, que lo mira a uno desde arriba y con esa soberbia de creer que tienen hinchas en todas partes y por eso nos van a ganar (risas)”.

EL DESAFÍO. Julio Ruiz desea que el padre Linero mantenga intacta su fe por la escuadra magdalenense. “Ojalá. Ese equipo necesita de sus oraciones, está muy desbarajustado. La sola manera como ascendió, deja ver cómo está”, comentó el juniorista haciendo alusión a la controversia y suspicacias que se despertaron en la última jornada del torneo de la B 2021.

“Lamento que el cura no haya visto la reclasificación del torneo pasado, el Unión fue uno de los grandes equipos del año, si revisa los resultados se dará cuenta que Unión hizo una campaña realmente sólida y regular”, ripostó Linero.

“Yo no estuve de acuerdo como Llaneros decidió la situación, pero no creo que el Unión tenga la culpa de eso. ¿Qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se ensarta? El problema fue de Fortaleza que tenía que ganar sus partidos. Unión hizo lo que tenía que hacer. En el ascenso no hay nada que criticarle al Unión”, añadió.

El samario presume que deberá confesarse después del juego entre rojiblancos y azulgranas. “Si me toca mentar madre muchas veces, buscaré al padre Julio para que me dé la absolución”.

“Claro, yo le escucho la confesión y le hago exorcismo a él y al mismo Unión, de pronto quedan endemoniados después del partido (carcajadas)”, respondió el atlanticense.

Ambos recalcaron varias veces que este ‘clásico sacerdotal’ “solo es buen humor y folclor”. “Todos somos hermanos. Vivimos el fútbol con alegría, respeto y buen ambiente. Así lo deben vivir todos”, expresó Ruiz.

“Quiero y extraño a Barranquilla y a su gente, en el único momento que estamos en contra es cuando llega este clásico y me toca recordarles lo que hacen en la playa, pero solo en momentos de fútbol y su folclor, de resto yo soy ‘samaquillero’”, dijo Linero.

¿El duelo se cerró con una oración?... No, con un desafío que propuso el padre Alberto Linero: “Si Junior gana, le pago una cena a Julio. Si Unión vence o iguala, me tiene que dar el empate porque estamos de visitante, la paga él. Que vaya preparando los rosarios que tiene que hacer porque también le voy a apostar unos 100 rosarios”.