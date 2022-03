Junior vs. Millonarios: otra dura prueba para las ‘Tiburonas’

Atrás quedó la euforia por el gran triunfo 1-0 como visitante, el pasado miércoles, ante La Equidad, en Bogotá. Las ‘Tiburonas’ ya tienen en la mira su próximo reto: Millonarios, un rival al que se medirán este lunes (8 p.m.) en uno de los juegos más atractivos de la fecha 6 de la Liga femenina.

Las dirigidas por la barranquillera Yinaris García, que vienen de perder 2-0 en último juego como local en el Romelio Martínez contra América de Cali, buscarán volver a darle una alegría a sus hinchas en el Metropolitano, escenario en el que ya golearon 3-0 a Real Santander.

Las rojiblancas no podrán jugar en su escenario habitual (Romelio) y deberán irse al ‘Coloso de la Ciudadela’, lugar en el que dejaron una gran versión en la tercera fecha del campeonato doméstico.

Para este importante compromiso, la entrenadora podrá disponer de lo mejor de su plantel, encabezado por su capitana, Daniela Montoya, quien será la encargada de liderar a sus compañeras para lograr un triunfo que las lleve a lo más alto de la tabla de posiciones.

Pero la tarea que tienen las barranquilleras hoy no será fácil. Si bien tienen a un contrincante que no atraviesa por su mejor momento futbolístico (están en la posición 12 de la clasificación de la Liga Femenina, con solo cuatro puntos) no deja de ser uno de los equipos más duros y difíciles de vencer en el torneo.

Este podría decirse que es el segundo gran desafío de las curramberas, que, aunque intentaron con ganas y tuvieron varias ocasiones, no pudieron quebrantar la resistencia caleña y perdieron 2-0 frente a América de Cali, que es el líder en solitario del presente certamen doméstico.

El saldo de las capitalinas en la actual Liga es de tan solo una victoria, dos derrotas, un empate, con tres goles a favor y cuatro en contra, números que están lejos de las aspiraciones de las ‘Embajadoras’, que vienen siendo de las que pelean por el título en los últimos campeonatos.

Junior, por su parte, tiene un balance de tres victorias y tan solo una caída. Ya derrotó a Cortuluá 3-1, goleó 3-0 a Real Santander, en el Metropolitano, y viene de vencer 1-0 a La Equidad, en el estadio de Techo. Tiene seis goles a favor y tres en contra, son terceras con nueve puntos, tres menos que las caleñas, y uno menos que el Cali, que es segundo.

La máxima artillera rojiblanca en el certamen no es otra más que su capitana Daniela Montoya, quien ha convertido dos tantos en tres partidos disputados y espera ante las azules volver a festejar.

Este será el segundo cuadro denominado ‘grande’ al que se enfrentarán las atlanticenses, que en losque va de torneo han mostrado una buena versión futbolística y que de a poco van asimilando la idea de juego de su estratega.

Los hinchas que quieran asistir y apoyar a las rojiblancas podrán hacerlo adquiriendo la boleta de occidental, que tiene un precio de $10.000. Esta será la única tribuna que estará habilitada para observar el partido que cierra la actividad de hoy en la jornada 6 del campeonato.

Esta será la tercera salida como local de Junior femenino y la quinta en general en el campeonato local. Cabe destacar que tienen un partido pendiente frente al Deportes Tolima, válido por la tercera fecha del torneo.

Las ‘Tiburonas’ se medirán este lunes a las 8 de la noche a Millonarios, en el estadio Metropolitano, por la sexta jornada de la Liga femenina. Las rojiblancas van por su segunda victoria en condición de local. Transmite Win Sports+.