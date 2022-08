Otra prueba de carácter

En ese juego de vuelta de las semifinales ante el ‘Ciclón’ —programado para el 14 de septiembre, en el Sierra Nevada—, los dirigidos por Juan Cruz Real pondrán a prueba no solo lo que rodea la parte futbolística —donde siguen dejando dudas, con picos altos y bajos de rendimiento—, sino también el carácter, la jerarquía, el tesón y las ganas que tienen de saldar esa deuda pendiente que cargan sobre sus hombros: el imponerse —o sacar la cara— en momentos de adversidad, algo que ha marcado al equipo de forma negativa en lo que va de 2022.

Este año Junior ha sido un equipo débil ante la adversidad. Le cuesta remontar, le cuesta reponerse de los ‘golpes’, sufren para levantarse cuando ‘el mundo se les viene encima’. Si fallan un penal, se vienen abajo; si el rival marca cuando no lo merece y se monta en el partido, pierden la confianza y no vuelven a ser los mismos; si las cosas no le salen por X o Y motivo, bajan los brazos y pierden el control mental de la situación, entregándose a su suerte.

Las estadísticas son claras. En lo que va de 2022 los rojiblancos han empezado perdiendo en 19 partidos y en solo uno —¡sí, así como lo lee!— logró remontar para llevarse los tres puntos. Perdió en 14 oportunidades y empató en cuatro. Los números lo dicen todo.