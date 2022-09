Comesaña vuelve a Junior y con él su camisa de la suerte: esta es la historia

Como nunca antes se había visto en un equipo del fútbol profesional colombiano, Junior anuncia la llegada, por décima vez, del técnico colombo-uruguayo Julio Comesaña.

Comesaña, que dirigió en el primer semestre al Deportivo Independiente Medellín y que se encontraba sin trabajo, viviendo en Barranquilla, ciudad en la que decidió radicarse para el resto de su vida, asume las riendas del equipo a tres días de un partido clave, el juego de vuelta de la semifinal de Copa Colombia ante, nada más y nada menos, que el Unión Magdalena. ‘El Ciclón’ gana parcialmente la serie (1-0) y la última palabra se dirá en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.

Con Comesaña llegan varias historias y anécdotas, como por ejemplo su camisa de la suerte, la misma que por años vistió el timonel para atraer goles, tanto así que cuando no se la ponía, el equipo 'rojiblanco' se preocupaba.

En varias oportunidades, el ahora técnico de Junior habló de su camisa azul de rayas. Incluso, en 2019 en diálogo con El Heraldo, Comesaña reveló que no solo tenía camisa de la suerte, sino también una correa y un atuendo completo.

"Yo estaba en el hotel tomando un café y digo: me olvidé de un pantalón. Fuimos a un centro comercial y encontré un pantalón que tiene el color de una de las rayas azules de la camisa y la única talla que tenían para mí era esa y me quedaba largo, así que me lo remangué. Ese se incorporó al vestuario. También tengo una correa azul", contó en su momento a este medio.

Cuando llegó por novena ocasión al conjunto 'tiburón', le preguntaron sobre su camisa y dijo entre risas: “Van a decir que no me compro ni una camisa(…) Hay cosas que representan mucho para uno. Cada uno tiene sus creencias. Yo la tengo ahí, a lo mejor algún día me la pongo”, expresó.

“La camisa es de acá, de Medellín. La lavo con mucho cuidado para que no se dañe (risas)”, explicó Comesaña una vez consiguió la clasificación a la final, tras vencer 2-3 a Nacional en el estadio Atanasio Girardot. La prenda la lavan a mano para que no se dañe.

Lo cierto es que Comesaña ha optado por vestir otro tipo de prendas, pero los hinchas seguramente esperan que cuando pise nuevamente el Metropolitano tenga su camisa azul de la suerte.