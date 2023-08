A Juliana le hicieron ‘la rosca’ en Medellín y Atlántico la adoptó

“¿Cómo se dio el salto al ciclismo? Sencillo. Uno en patinaje muchas veces calienta en cicla, para fortalecer las piernas. No era que me gustara mucho, pero veía que también era buena en ese deporte. Cuando regreso a los entrenamientos, tras la pandemia, decidí probarme y me fue bien, así que decidí darme una oportunidad en el ciclismo. Fue, sin duda, una gran decisión”, agrega.

Juliana ha demostrado que no le teme a los cambios. Ese fue el primero, clave para los éxitos que hoy saborea. El otro fue salir de su natal Medellín para venirse a Barranquilla, en busca de ese apoyo que quizá le era esquivo.

“Mi entrenador —Gabriel López— fue el que hizo la conexión para llegar a la Liga de Ciclismo del Atlántico. Sabemos que acá predomina la velocidad y no tenían a nadie en semifondo. Se hizo la propuesta, basada en que este año podía hacer grandes cosas, creyeron en mí y me han apoyado desde un principio. Ha sido una gran decisión la que tomé, porque aquí me he sentido como en casa y muy apoyada”, expresa.

La antioqueña confiesa que se sentía estancada en su tierra y por eso decidió dar ese paso en búsqueda de mejores oportunidades. “Yo nunca recibí apoyo, pero no fue tanto la parte económica, sino situaciones donde no me sentía valorada, donde sentía que solo querían obstaculizarme, no podía quedarme allá amarrada”, dijo.