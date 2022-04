“Jugamos contra un equipo que nos respetó muchísimo, que vino a defenderse”

Gustavo Munúa, técnico de Unión de Santa Fe, se mostró contento con la respuesta que dio su equipo ante un rival que en el papel tenía mucha más experiencia internacional y no ocultó su malestar por la estrategia defensiva del Tiburón, que decidió plantar una línea de cinco atrás y otra de cuatro en el medio para contener la embestida del ‘Tatengue’.

“Nos encontramos con un buen equipo que nos respetó muchísimo, que vino a defenderse a conservar el empate y a salir de contra. Ese es el partido que vi yo”, dijo Munúa.

El entrenador uruguayo, amigo y excompañero de Sebastián Viera en el Nacional y en la Celeste, aseguró que sus dirigidos buscaron por todas las vías un triunfo que, según él, merecían, por lo hecho en los 90 minutos.

“Con esa línea de cinco y de cuatro por delante no es fácil encontrar espacios. Hay que tomar decisiones rápidas en poco tiempo. No nos pasa solo a nosotros, sino a varios equipos. El equipo insistió, buscó por fuera, por dentro, por la espalda, con pelota quieta. Creo que no encontramos el gol que merecía el equipo”, manifestó.

Munúa resaltó la propuesta del ‘Tatengue’, asegurando que jugaron con “decisión’ y como un “equipo grande”.

“Creo que Unión jugó con muchísima decisión, jugó como un equipo grande, quiso tomar la iniciativa en todo momento. Tuvimos 13 córners, no nos patearon al arco. Los muchachos hicieron un trabajo bárbaro”, concluyó el charrúa.