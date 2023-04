Capturan a tres jugadores del Once Caldas por presunta extorsión

En el informe policial no se especifican los nombres de los jugadores implicados. Sin embargo, desde la prensa manizaleña apuntan a que los presuntos extorsionistas son Esteban García, Santiago Mera y Dévinson Matheus, futbolistas juveniles que ya han sido acercados al primer equipo del Once Caldas. Esta noticia todavía no ha sido totalmente confirmada.

Lo que sí es seguro es que desde la Policía Metropolitana de Manizales se cuentan con material de audio y video donde se evidencia las exigencias extorsivas.

El Once Caldas todavía no se ha sacado un parte oficial en donde explique la situación.