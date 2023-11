Deportistas atlanticenses obtienen victorias en los Juegos Nacionales

"Me sentí un poquito nerviosa, pero la di toda y eso es lo que importa. Al principio estaba algo desordenada, luego me ordené, me concentré y encontré el punto débil de la contrincante", explicó Joseling Amú.

De esta manera, el hapkido, que terminó sus competencias este domingo, le otorga los primeros podios al Atlántico en los Juegos y abre la cosecha de medallas en una disciplina nueva en el departamento.