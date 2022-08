Se le vino la noche a las ligas

Otras, como es el caso de béisbol, ciclismo, esgrima, levantamiento de pesas, limitados visuales, parálisis cerebral, patinaje, sóftbol, tenis de mesa, triatlón y wushu, no cuentan con reconocimiento deportivo, pero sí con representación legal.

Y están los tres casos más preocupantes, que son los que hoy no cuentan con ninguno de los dos requisitos fundamentales: fútbol de salón, porrismo y Taekwondo.

Si bien, en teoría, estas 24 ligas tienen hasta antes el inicio de los Juegos Nacionales 2023 para ponerse al día, la obligación es culminar este año con toda la documentación en regla, teniendo en cuenta que previo a las justas están los clasificatorios, en los que no podrán participar si no se encuentran legalmente constituidas, ni tampoco los deportistas de estas disciplinas podrán recibir el apoyo de Indeportes, porque así está constituido en la ley, ya que se asume que no se encuentran vinculados al Sistema Nacional del Deporte.

En diálogo con EL HERALDO, Ricardo José Castillo, jefe de la oficina jurídica de Indeportes, manifestó el compromiso que tiene la entidad porque sus ligas estén al día, pero también aclaró que el apoyo a cada una de ellas va de la mano con cumplir con los requisitos estipulados por el Sistema Nacional del Deporte.

“Indeportes está comprometida a apoyar las delegaciones deportivas del Atlántico en sus eventos clasificatorios, pero naturalmente solo a las ligas que hagan parte del Sistema Nacional del Deporte. Las que se encuentren por fuera, lamentablemente no podemos brindarle apoyo. Esto es amparado en el decreto 1228 de julio 18 de 1995, que tiene unos requisitos bases para la vinculación al Sistema, y estos son: constitución con un número mínimo de clubes deportivos o promotores, contar con unos estatutos, y el más importante, que es el que nos está tocando en estos momentos, contar con personería y reconocimiento deportivo”, manifestó.

“Hemos invitado a todas las ligas a ponerse al día. Acá los estamos asesorando de manera gratuita. Este —el cumplir con los requisitos estipulados— es un compromiso de las ligas, teniendo en cuenta que ellos son organismos de derecho privado, sin embargo, esta situación la hemos tomado como nuestra y venimos desde este año acompañándolas, porque se veía venir esta situación que hoy estamos viviendo y que no queríamos”, agregó.

Castillo explicó cuál es el tiempo de duración que tiene un reconocimiento deportivo y la extensión que hubo, debido a la pandemia de la covid, para que las ligas se pongan al día.

“El reconocimiento deportivo tiene un periodo fijo de cinco años. El cual es perentorio. Sin embargo, se brindó una extensión hasta de un mes después de levantado el estado de emergencia (por la pandemia). Hay ligas que me han preguntado: ‘¿y no podemos pedir otra prórroga? No. Es que hay ligas que se encuentran por fuera del sistema desde hace uno, dos o tres años. Han pasado demasiado tiempo y no han organizado su situación jurídica. La idea ahora no es buscar culpables, lo que queremos es acompañarlos para que se pongan al día, por eso es la insistencia a que vengan, se acerquen y miremos su situación”.

El jefe de la oficina jurídica de Indeportes destacó la labor realizada por ligas que ya hoy cuentan con el reconocimiento deportivo al día, las cuales se dejaron asesorar, cumpliendo con los requisitos exigidos. “Así como tenemos ligas que todavía no han podido resolver su situación, hay otras que sí lo han hecho. Ese es un ejemplo de que sí se puede, es el caso de balonmano, boxeo, canotaje, gimnasia, judo, rugby, fútbol, surf, tejo, karate, natación, entro otros. Estas dos últimas —karate y natación— resolvieron todo hace poco con apoyo nuestro. Al resto solo estamos esperando que vengan para poderlos apoyar”, contó.