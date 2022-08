José Quintana llega a los 1.500 ponches en las Grandes Ligas

Se sacudió. El serpentinero barranquillero Nabil Crismatt tuvo una destacada actuación en la derrota 4-3 de los Padres de San Diego ante los Marlins de Miami.

El atlanticense estuvo sobre la lomita dos entradas, en las que no permitió hits, no le hicieron carreras, no dio bases por bola y en las que ponchó a tres rivales. Su promedio de carreras limpias quedó en 2.82.

En ese mismo juego, su compatriota Jorge Alfaro se fue de 2-0, con dos ponches. El sincelejano batea para .264.