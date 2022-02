La joven a la que el deporte le devolvió la esperanza

Aunque esto fue un duro golpe emocional, no permitió que la situación la venciera, sino todo lo contrario, esto la animó para apoyar a damas que vienen pasando por una situación similar, algo que hará más seguido, puesto a que fue elegida como la seleccionadora de la primera selección de mujeres de fútbol de amputados.

“Tengo una responsabilidad grande. Con este deporte se les abre la oportunidad y posibilidad a las niñas que quieran practicarlo. Con mi experiencia, responsabilidad y todo el proceso que he tenido, la resiliencia con la que me he levantado, quiero aportarle eso a las niñas, que el deporte cambia las vida. Así como a mí, el deporte en su momento me dio muchas cosas, me lo quitó, y ahora me da esperanzas, eso es lo que quiero con ellas”, comentó Menco.

“En especial quiero felicitar a la gobernadora del Atlántico y a todos. Yo sé que con este deporte se va a marcar una historia. Aquí es el inicio del fútbol amputado. De ahora en adelante marcará historia Barranquilla en esto y hará que muchas más ciudades respalden esto y haya más visibilidad en este tema”, añadió la deportista.