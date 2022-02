Johan Mojica quiere ganarle a Falcao y escapar del descenso

El lateral colombiano del Elche Johan Mojica afirmó este miércoles que los seis puntos que tiene su equipo de margen sobre la zona de descenso no son suficientes, por lo que apostó por ampliar la renta, comenzando por el encuentro de la próxima jornada ante el Rayo Vallecano.



“Queremos ganar sí o sí. Respetamos al rival, pero tenemos mucha confianza en nuestro trabajo. Es un rival directo y hay que aprovechar la senda por la que venimos”, explicó el jugador, quien aseguró que la derrota en Sevilla, aunque “dolorosa”, ha permitido al equipo “saber en qué mejorar”.



“La mentalidad es la misma, tenemos ganas de hacer cosas especiales por el club y la ciudad. El equipo está comprometido”, señaló el defensor, quien elogió la trayectoria del Rayo Vallecano durante la competición.



“Es un equipo bastante atrevido y con ritmo. Utiliza las bandas y tiene jugadores de calidad por dentro”, explicó el colombiano, quien realizó un llamamiento a la afición ilicitana para que acuda al estadio el viernes.



“Que esté el viernes en el estadio para nosotros es primordial. Son tres puntos especiales”, apuntó el jugador, quien restó trascendencia a las bajas por lesión y sanción con las que afrontará el Elche el partido.



“Hemos cambiado la mentalidad y siempre es positiva. Tenemos bajas importantes, pero también jugadores importantes que están deseando mostrar su calidad”, comentó en referencia a los jugadores que pueden entrar en el equipo.



Mojica elogió la competencia que puede aportar a la posición de lateral izquierdo el uruguayo Lucas Olaza, fichado en el mercado de invierno, y se mostró feliz por cómo le están saliendo las cosas a nivel personal durante la temporada.



“Llevo nueve años en Europa y en los equipos en los que he estado he tenido buena temporadas y regularidad para mantenerme en el fútbol de alto nivel. Mi cabeza está en el Elche y en ganar el viernes”, sentenció.