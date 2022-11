Joan Laporta confiesa que el Barcelona estuvo interesado en Luis Díaz

Aproximadamente tres años atrás, uno de los veedores del Barcelona, Francesc Guitart, estuvo haciéndoles seguimiento a dos jugadores que pertenecían al ‘Tiburón’: Luis Díaz y Víctor Cantillo, y envío informes a Cataluña sobre lo que había apreciado de los futbolistas.

“Actualmente he informado por Luis Díaz y Víctor Cantillo sobre lo que me gusta y me parece posible para el Barcelona. Otra cosa es que los fichajes lleguen. Mi obligación es informar desde la Sub 17. A Luis Díaz lo sigo desde el Sudamericano de 2017. En el último año con Junior, el jugador creció una barbaridad y desde entonces los informes vienen siendo con mayor periodicidad”, afirmó Guitart en el 2019.

Mañana Joan Laporta se reunirá con el presidente Gustavo Petro como parte de su visita a nuestro país en el marco de la alianza de la Fundación Barça con ACNUR.