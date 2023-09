Durán defendió a Cardona de sujeto que lo criticó por el tema de la depresión

“Al final somos seres humanos, llegaba a mi casa y tomaba pastillas para poder dormir, sufría de depresión. Debía estar con una persona que me acompañara 24 horas, que me llevara a entrenar, que durmiera conmigo. Llegué a una época en la que me di cuenta que solo tenía a mi familia. A mi hijo, que tenía 9 años, mi esposa no podía viajar por temas de salud. Dios le pone a uno esas personas. Mi hijo fue la única persona que me salvó de alguna tragedia que hubiera hecho yo en lo personal”, manifestó en conversación con ‘DirecTV’.

“Nadie me preguntaba a mí por qué no jugaba, por qué no me metían, o por qué solamente si me metían eran cinco minutos. En mi cabeza no estaba el momento. Yo quería jugar, pero sabía que tenía muchas cosas detrás”, complementó.