Jaylon Ferguson, de los Ravens, muere a los 26 años

Los Baltimore Ravens, de la NFL, anunciaron este miércoles que su jugador Jaylon Ferguson falleció a los 26 años.

"Estamos profundamente entristecidos por el trágico fallecimiento de Jaylon Ferguson. Era un joven amable y respetuoso con una gran sonrisa y una personalidad contagiosa", es parte del mensaje que el equipo compartió a través de sus redes sociales.

