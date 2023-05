“Es imposible pensar que queremos perder 6-1 para sacar a alguien”: James

El ex jugador del Real Madrid reiteró que con Reinaldo Rueda y con ningún otro técnico ha tenido problemas en la selección Colombia. "Con él (Rueda) no pasó absolutamente nada. Me parece una muy buena persona", aseveró.

En el mismo tono sobre la selección, James aclaró que aunque está entrenando, hay jugadores que se entrenan mejor por estar con equipos compitiendo y que sabe que pueden hacerlo mejor en el combinado nacional. Añadió que está pensando en las eliminatorias.

En referencia a su salida del Olympiacos, James indicó "hay cosas de las que no se arrepiente, más cuando no te tratan bien, o de una manera seria, o no te valoran lo que has hecho".