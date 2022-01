“Nunca me he rendido”: el mensaje de James Rodríguez tras derrota ante Perú

El ‘10’ de la selección Colombia, James Rodríguez, se refirió a través de sus redes sociales a la derrota 1-0 ante Perú este viernes en el Metropolitano de Barranquilla.

El volante se mostró optimista pese a que el resultado del juego dejó a la ‘tricolor’ en la sexta posición en la Eliminatoria Sudamericana, quedando parcialmente fuera del Mundial de Catar-2022.

“Nunca me he rendido, nunca me rendiré. Confío en mis compañeros y lucharemos hasta el final siempre entregando el alma”, escribió James en su cuenta de Twitter.