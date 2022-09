Iván René Valenciano envía un parte de tranquilidad por su estado de salud

Buenas noticias. El ex goleador del Junior Iván René Valenciano, quien hace algunas semanas sufrió una descompensación física dentro de un avión, mientras se disponía a viajar con rumbo hacia Barranquilla, ya se encuentra en mejor estado de salud y envió un mensaje de tranquilidad para todos sus seguidores por medio de sus redes sociales.

“Quiero agradecerle primeramente a Dios por tenerme con vida e ir recuperando mi salud poco a poco. Agradezco a mi familia, amigos y todos los que me llamaron y escribieron para mostrarme su afecto y cariño. Así también, al personal de la clínica Universitaria Colombia Colsanitas, si no hubiese sido por su atención, seguramente no estuviéramos acá. Espero verles muy pronto, ojalá cuanto antes, y si no, cuando Dios lo decida”, fueron las palabras que expresó el ‘Bombardero’ en un video que deja ver que ya se encuentra en su hogar.

El centro médico, a través de un comunicado oficial, había informado que el ahora comentarista de ESPN “fue ingresado al servicio de urgencias con un cuadro de dolor torácico” y que luego de los estudios realizados “se descartó un síndrome coronario agudo y tromboembolismo pulmonar”.

Sin embargo, en el mismo informe se explicaba que “las evaluaciones reportaron hallazgos de hipertensión arterial”. Por lo que, al final de sus estudios clínicos se puede inferir que Iván René Valenciano ha superado de forma satisfactoria la condición clínica que lo llevó a la hospitalización.