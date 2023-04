“Viera que se retire de una vez, ya está bueno”: Valenciano

“Hace tres años estoy organizándome, preparando para cuando llegue ese día (el del retiro). El jugador de fútbol tiene una vida hasta que deje de jugar y otra nueva cuando decide dejar de jugar. He estudiado para ser manager deportivo, estudio para hacer periodismo, estudié la carrera de director técnico, pero no me apasionó y la dejé. Mi padre es director técnico y tiene una vida más estresante que la mía, se divorció de mi mamá y yo no quiero eso para mí. Es normal, él va para allá y acá y no tiene mucho tiempo, yo quiero dedicarle tiempo a mi familia”, manifestó el golero.

El máximo goleador del Junior también tuvo palabras para los hechos ocurridos en los estadios de Medellín y Manizales con hinchas de Atlético Nacional y Once Caldas. Valenciano pidió castigos estrictos contra esas personas.

“Todo el que sea vándalo y se meta a la cancha a hacer desmanes, que lo zampen preso y que le den 60 años de cárcel. Para que vean y dejen de meterse a la cancha, como hacen en Inglaterra que les dan cinco años de cárcel”.