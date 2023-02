Iva Jovic, la talentosa que llegó para poner orden en tierras barranquilleras

Sin tiempo de espera. La tenista estadounidense Iva Jovic se bajó del avión que la trajo a tierras barranquilleras, durmió unas horas y en la mañana del día de este martes ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda del Mundial Juvenil de Tenis que se disputa en el Parque de Raquetas.

Sus piernas no pueden más, viene de ganar los últimos dos torneos que ha jugado — el más reciente hace unos días en Ecuador — y ahora lleva en sus espaldas el favoritismo de la tradicional competencia tenística que se realiza en la ciudad.

Iva ganó tan rápido como se pronuncia su nombre. En un abrir y cerrar de ojos fulminó a la canadiense Martyna Ostrzygalo con un resultado de 6-1 y 6-0. El dominio fue total. Aunque no debutó en la cancha principal del Parque de Raquetas, su juego fue el que más convocó público entre los primeros de la jornada.

La brisa soplaba fuerte. No obstante, la uso a su favor para estremecer a su contrincante de un lado a otro. El sudor corría por la frente de la canadiense. Se notaba más agotada de lo normal y las piernas no le respondían para llegar a los envíos esquinados de la mejor del torneo.

“Fue bastante complicado al principio por todo el cansancio acumulado. Llegue a la ciudad por la noche y todavía no estoy acostumbrada al sol. Intenté lanzar bolas rápidas para llevar a mi rival de un lado a otro y poder ganar el partido”, declaró Iva.

“Es bastante complicado jugar tantos partidos seguidos. Siempre me mentalizo para dar lo mejor de mí en cada juego. No pienso en los escalafones, ni en los favoritismos, menos en las condiciones climáticas, solo me enfoco en ir compromiso a compromiso hasta alcanzar el objetivo”, agregó.

La nacida en los Estados Unidos, de ascendencia serbia, sueña con ser profesional. No habla español, pero al dar sus sensaciones por la victoria se despidió con un cómico: “Gracias”.