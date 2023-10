Inter de Milán 1, Benfica 0: Marcus Thuram desequilibra la balanza

El internacional noruego no desaprovechó el despiste de la zaga italiana, que pareció no recordar que no hay fuera de juego en los saques de banda, para plantarse completamente sólo a los trece minutos delante del portero Yann Sommer que salvó a su equipo con una gran intervención.

Un susto que no rebajó las revoluciones del Inter que siguió insistiendo una y otra vez en su idea de robar el balón y correr hacia la portería contraria a la máxima velocidad, aunque sin la precisión necesaria para convertir sus fulgurantes transiciones en claras ocasiones de gol.

Precisión que los de Simone Inzaghi si demostraron en el primer cuarto de hora de la segunda parte, en el que el Inter dispuso de tres inmejorables ocasiones para inaugurar el marcador.