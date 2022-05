Hinchas del Liverpool entonan el ‘Oh, Luis Díaz’ en las calles de París

París es una fiesta a pocas horas de la final de la Champions League, entre Liverpool y Real Madrid. Las calles de la ‘Ciudad del amor’ o la ‘Ciudad de la luz’, como es conocida, son invadidas por hinchas de ambas escuadras, que, portan camisetas y banderines alusivos a sus equipos y entonan, emocionados, canciones representativas.

Una de esas, la que le compusieron al guajiro Luis Díaz, tras sus primeros destellos como jugador del equipo red, con el que ha sido protagonista desde que llegó en enero, siendo clave en las dos finales que ha disputado y ganado: la de la Copa de la Liga y la de la FA Cup.

Un grupo de hinchas del Liverpool se tomaron un sector de París para cantar a todo pulmón la canción ‘Oh, Luis Díaz’. “Fichó por el Liverpool procedente del Porto. Y cuando anota baila con Diogo. Juega con Salah, Mané y Firmino. Oh, Luis Díaz nos tiene jodidamente locos. Oh, Luis Díaz… Oh, Luis Díaz”, dice la estrofa que se oye una y otra vez en la capital francesa.

El exjugador del Junior se volvió rápidamente uno de los jugadores más queridos del Liverpool de Inglaterra, a tal punto que se ganó la titular de entrada y es uno de los hombres que prácticamente en todas sus presentaciones es ovacionado por la afición.

Así cantan en Paris los fanáticos del #Liverpool la canción de Luis Díaz:



“He signed for Liverpool from FC Porto

And when he scores he dances with Diogo

He plays with Salah, Mané and Firmino

Oh Luis Díaz sends us fucking loco

Oh Luis Díaz

Oh Luis Díaz!” pic.twitter.com/tiJseO8Rth