Hilary Ortega, la líder del IED Jesús Maestro

Hilary Ortega juega como si tuviese una vasta experiencia, y lo cierto es que tiene toda la asesoría correcta de su lado. La joven deportista es hija de Rosanna Martínez, una ex jugadora que en su juventud hizo parte de la selección Colombia de voleibol playa y fue integrante, por un gran periodo de tiempo, de la selección Atlántico en el voleibol de piso.

“Todo el amor por el voleibol se lo debo a mi mamá. Ella fue jugadora y siempre se empeñó por que estuviese por este camino. Me he ido desenvolviendo de la mejor manera y ya no me concibo en ninguna otra disciplina”, afirmó.

Desde los cinco años, Ortega vive entre balones y mallas. Aunque destaca que le tenía mucho miedo al balón, ahora sabe cómo prepararse para recibirlo. Se siente feliz haciendo lo que ama, a pesar de que los nervios le toquen la puerta antes de cada compromiso.

Sus deseos se hicieron realidad. La hija del barrio Siete de Abril miró los equipos que estaban jugando y señaló, sin saber sus nombres, al de uniforme negro como su favorito. El Inedefi, conjunto que terminó llevándose la otra llave 25-18, 25-19 ante Experiencias Pedagógicas, y con el que se disputará, el martes, a las 9 a.m., el juego definitivo de la categoría prejuvenil en los Juegos Intercolegiados 2022. Partido para alquilar balcón.