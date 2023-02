Gabriel Berdugo: “a donde fui me destaqué como un buen líder”

“Pero esa experiencia también me ayudó a entender que lo que había hecho en toda mi vida me sirvió para ganarme el cariño y la admiración de la gente. De ese momento duro recuerdo cuando me sacaban en camilla y a lo lejos escuchaba la ovación de los asistentes ese día al Romelio. ‘¡Berdugo! ¡Berdugo! ¡Berdugo!’. Fueron ellos los que me ayudaron a salir del trance en el que estaba. Luego de superar ese duro impasse entendí que la vida es un ratico y que si quería seguir junto a los míos debía cuidarme. Hoy me alimento mejor, hago ejercicio y me siento como de 50 años (risas). Eso sí, no juego al fútbol. Me da miedo. Quién lo iba a pensar, yo que fui tan valiente me asusto hoy con la posibilidad de que el deporte que tanta vida me dio, me la quite”, manifiesta.

Berdugo lidera hoy el área deportiva de la Universidad San Martín. Está próximo a jubilarse. Disfruta de la compañía de su esposa y del crecimiento personal de sus hijos. En un rincón de su cuarto tiene un pequeño museo de fotos de su paso por el fútbol. Ahí, en ese lugarcito, donde hay retratos hasta con Pelé, trata de rememorar todas esas gestas que lo encumbran como uno de los gigantes del fútbol colombiano. ‘El Jopa’ logró, sin duda, lo que siempre quiso, dejar huella con su “humildad y liderazgo”.