Heissler Guillent es la nueva estrella de Titanes de Barranquilla

R.

Sí, algo que alcancé con muchísimo trabajo. En mis primeros tres años, nunca lograba entrar. Siempre me cortaban en la preconvocatoria. Sin embargo, trataba de mejorar las cosas y los aspectos que más se me dificultaban. En mi posición de base, Venezuela siempre ha estado muy bien cubierta. Una competencia brava. Gracias a Dios he podido establecerme durante casi 11 años. Es muy linda la competencia que tenemos por los puestos en la Selección y lo más importante de todo es que juntos disfrutamos del camino. Sin nombrar el aprendizaje que hemos obtenido de cada uno de los entrenadores que han hecho parte del combinado nacional, con eso me he quedado todos estos años