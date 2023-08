“Estamos buscando que todo jugador que venga a Junior sea casado”: Báez

Parece broma o una exageración, pero Báez lo dijo en serio durante una entrevista con el programa Blog Deportivo, de Blu Radio.

Explicó que el club tiene ahora una predilección por los jugadores que ya subieron al altar porque son más disciplinados y organizados en sus descansos.

“Yo le hablo a los jugadores durante 30 o 40 minutos sobre lo que es Junior, a dónde llegó, qué compromiso debe tener, y le digo: espero que en noviembre me hayas hecho caso. Hay muchos que llegan en noviembre a firmar la carta de no renovación, y me miran y me dicen: ojalá te hubiera hecho caso”, expresó inicialmente Báez.