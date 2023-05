Harold Rivera es el nuevo entrenador del Unión Magdalena

El entrenador Harold Rivera fue confirmado este sábado como el nuevo estratega del Unión Magdalena en reemplazo del argentino Claudio Rodríguez, quien salió del club luego de los malos resultados de este primer semestre.

El orientador, que viene de dirigir a Independiente Santa Fe, tendrá como asistente a David Ferreira y el preparador físico seguirá siendo José Miciullo, quien ya estuvo en la primera parte del año.

“Es un reto duro, pero no hay nada imposible. Tengo la capacidad para hacerlo, por eso estoy acá, por eso me le medí. También quiero aclarar algo, a veces las cosas no son de tema de dinero, sino también es por el cariño que tengo por esta institución. Yo ya estuve acá como técnico y tuvimos una buena temporada. Pasa por eso, esta es una institución que, esté aquí o la distancia, me duele lo que le pasa, por la historia que tiene”, manifestó el DT luego de firmar su contrato con el club.

El técnico, de 52 años, ya tuvo un paso por el conjunto samario entre 2017 y 2019. En ese momento alcanzó a dirigir 85 partidos entre Liga y Copa Colombia, en los que ganó 39, empató 22 y perdió 24, quedando con un rendimiento del 54.51%.

Por el momento el ‘Ciclón’ no ha anunciado refuerzos para el segundo semestre del año, en el que tiene como gran reto mantener la categoría.