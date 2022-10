“Sabía que me adaptaría”: Haaland

Erling Haaland, delantero del Manchester City y hombre de moda del fútbol mundial, aseguró que sabía que se adaptaría rápido a su nuevo equipo y su nueva liga y que está muy cómodo.

El noruego, que suma 19 goles en 13 partidos, dejó su última marca este miércoles en Champions League, al anotar un doblete en la victoria por 5-0 ante el Copenhague.

“Sabía que me adaptaría, pero nunca sabes... Es una nueva ciudad, un nuevo país, nuevos compañeros, nuevo entrenador. Nunca sabes, las cosas pueden llevar tiempo, pero todo está yendo rápido y estoy cómodo”, dijo Haaland a los medios del club.

“Es una competición muy dura, con grandes equipos, pero yo tengo suerte de estar en uno que es muy bueno. Estoy feliz”, añadió.

El atacante noruego habló sobre su llegada al equipo de Pep Guardiola y cómo ha tratado de dedicarse a lo que mejor sabe hacer, marcar goles.

“Sé que son jugadores que se conocen muy bien y que llevan jugando mucho tiempo juntos. Para mí era cuestión de llegar, de no pensar demasiado, no intentar hacer más cosas de las necesarias e intentar hacer lo que hago mejor”, explicó Haaland, que no quiso ponerse una cifra de goles como objetivo, sino pensar más allá.

“Quiero ganar trofeos, conseguir grandes cosas en este club”.