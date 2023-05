“Si tienes a Haaland hay que aprovecharlo y jugaremos para él”: Guardiola

Ahora, pese a que dijo que “el noventa por ciento son los mismos jugadores”, Guardiola espera “partidos totalmente diferentes”, y se mostró convencido de que “todo se decidirá en Manchester”.

“No estamos aquí para vengarnos; es pasado y ha terminado. Cuando no ganas es porque no lo mereces. Éramos el equipo adecuado, hicimos lo que pudimos, tuvimos oportunidades increíbles. La lección que aprendemos es que venimos ahora a por un buen resultado, en una oportunidad de dejar la eliminatoria abierta para Manchester”, afirmó.

Con naturalidad encaró Pep la exigencia de su cargo, consciente de que los dirigentes del Manchester City esperan la conquista de la Champions. “Cuando llegué no le me lo dijeron pero tenía claro que tras la Premier League querían la Champions. Está bien, no hay que volverse loco, son dos partidos en los que vamos a tratar de hacerlo bien en un escenario especial”.

Aunque por encima del éxito, destacó Guardiola la importancia de tener estabilidad institucional en el proyecto. “Hace siete años pensaba que íbamos a ganar la Champions el año siguiente y la temporada pasada igual. La perdimos la final contra el Chelsea, el año pasado sucedió lo que sucedió y aquí estamos de nuevo”.

“No me gustaría ganarla, hacer locuras para ganarla y que luego se caiga todo. Lo más importante es ser estable como club, como es el Real Madrid que está ahí siempre. Es un club estable, sano y cuando llegas a semis con frecuencia, con toda seguridad vas a ganar. Soy fan del Barcelona y tardó mucho en ganar la Champions por primera vez. Es un proceso”, sentenció.