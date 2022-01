“No sé en qué posición me quieren usar, lo que sí sé es que quiero ayudar”

Fredy Hinestroza hace oídos sordos a las críticas que por ahí generó su llamado a la Selección Colombia y se disfruta a plenitud su momento en la Amarilla.

El volante del Junior asegura que nadie le ha regalado nada y trabaja para que su paso por la Selección no quede solo en una convocatoria sino que pueda sumar minutos y ayudar en dos partidos de suma importancia como son estos que se avecinan frente a Perú y Argentina, por la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de Catar 2022.

“En esta profesión que escogimos uno debe acostumbrarse a vivir bajo las críticas y los elogios. La clave está en mantener los pies sobre la tierra, tener claro que no eres el peor cuando te critican ni tampoco el mejor cuando te elogian. Hay que ser inteligentes y saber sobrellevar todo”, dijo.

“Tengo claro que a ninguno de los que están acá le han regalado nada, todos nos hemos ganado este llamado con sacrificio y yo no soy la excepción. Esperamos aportar nuestro granita de arena en la Selección”, agregó.

Hinestroza contó cómo se enteró del llamado. Confesó que en un principio pensó que era una broma, pero su felicidad no pudo ser mayor cuando vio su nombre en el listado oficial.

“Me enteré de la convocatoria cuando iba camino a un entrenamiento con Junior, me informó uno de los muchachos del departamento de prensa del equipo. No lo podía creer, porque acá bromeamos mucho, pero ya después que vi mi nombre en la lista sentí mucha alegría. Estar acá me llena de mucho orgullo, es algo lindo, algo con lo que uno siempre sueña. Siempre visualicé este día, verme junto a todos los jugadores de élite que conforman esta Selección. Este es un sueño que cumplo y que espero seguir cumpliendo”, expresó.

El volante rojiblanco tiene claro que quiere jugar, sea de lateral, volante o extremo. La última palabra la tendrá el técnico Reinaldo rueda, mientras llega, el jugador del Junior se prepara como si fuera a ser titular este viernes en el ‘Metro’, frente a Perú.

“Soy un jugador que conoce muy bien la banda. No sé en qué posición me va a utilizar el profe, si de lateral, volante o extremo, lo que sí sé es que voy a estar dispuesto a ayudar en la posición que me pongan. Espero aportarle todo mi futbol a la Selección en este momento clave de la Eliminatoria”, expresó.

Hinestroza calificó el partido ante Perú como un duelo “de seis puntos”. El jugador espera que la Selección esté a la altura y pueda dar un golpe de autoridad en un momento clave del clasificatorio a Catar.

“Perú es un rival directo, así que no hay mucho que hablar. Sabemos lo apretado que está la tabla y que este partido contra Perú es de seis puntos. Simplemente hay que salir a buscar un triunfo que nos va a mantener en los puestos de clasificación directa y con la motivación necesaria para seguir peleando por el cupo al Mundial de Catar. Esperamos ganar y dar un golpe decisivo en la Eliminatoria”.

Por último, Hinestroza resaltó la importancia que se le está dando al jugador local, algo que los motiva pero que también les exige mucho.

“Es importante que al jugador de la liga colombiana lo vean con los mismos ojos que los que están en las ligas élites europeas. Eso nos exige mucho y nos motiva a seguir trabajando. Hoy tenemos claro que cualquier jugador de la Liga colombiana puede llegar a la Selección, una sensación que antes no se tenía”, concluyó.