“Cuando vengan los extraterrestres, leerán la historia de Rincón”: Maturana

‘Pacho’ Maturana contó que él tuvo algo que ver con la llegada de Rincón al Real Madrid.

“No soy mucho de recomendar, tal vez he recomendado tres jugadores en mi vida, uno es Freddy Rincón, se lo recomendé a un amigo que se llama Jorge Valdano (técnico del Real Madrid en 1995, cuando el volante llegó al club blanco). Eso era tocar el techo del fútbol, jugar en el Real Madrid, más en esa época, en que la segregación se imponía, no solamente por la raza, el ser Sudamericano no generaba muchas cosas buenas para uno”, relató Maturana.

“Yo entiendo que en el Real, cuando se hizo la negociación de Freddy, el Bernabéu amaneció pintado con leyendas y cosas. Hay una que me pareció simpática y no se me olvida: ‘Un negro en el Madrid es un blanco perfecto’”, apuntó.