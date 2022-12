Francia recibirá masivamente a su Selección en su llegada a París

Los jugadores de la selección francesa van a tener un recibimiento masivo en la plaza de la Concordia de París esta noche una vez que lleguen de Qatar, después de los mensajes contradictorios que han puesto en evidencia las desavenencias y la falta de coordinación entre el Gobierno y las instancias del fútbol.



La Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció que los miembros de la selección, saludarán al público en la plaza de la Concordia alrededor de las 20.30 locales (19.30 GMT), una hora después de su aterrizaje previsto en el aeropuerto Charles de Gaulle de la capital francesa.



La FFF corrige así a su propio presidente, Noël Le Graët, que apenas una hora y media antes había afirmado que no se iba a organizar ninguna acción masiva, en contra de lo que había dado a entender a primera hora de la mañana la ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra.



Según Le Graët, que habló al canal de televisión BFMTV, los jugadores no estaban de humor para una celebración después de haber perdido en los penaltis la final del Mundial y preferían “volver a su casa esta misma noche” después de todo lo que han pasado en un mes de concentración y competición.



Oudéa-Castéra, que había sido la primera en anunciar el recibimiento en la plaza de la Concordia, lo había justificado por su parte explicando que los ‘bleus’ querían “dar las gracias a los aficionados” y que eso “es muy importante para ellos”.



Detrás de esta evidente cacofonía están las malas relaciones entre la ministra y el presidente de la FFF, que se ha traslucido en los últimos meses, en particular con las acusaciones de acoso sexual contra Le Graët por parte de algunas de sus empleadas.



Acusaciones que han dado lugar a la apertura de una investigación administrativa encargada por el departamento de la titular de Deportes.