Schumacher abandona al Haas Team y Lecrerc aún sueña con el subcampeonato

El alemán Nico Hulkenberg, de 35 años y que abandonó la Fórmula Uno en 2019, volverá a competir en Fórmula 1 con Haas en 2023, sustituyendo a Mick Schumacher.

Hulkenberg hizo cinco apariciones como sustituto, la más reciente sustituyendo a Sebastian Vettel en las dos primeras carreras de este año y acumuló 181 participaciones en Grandes Premios -conduciendo para Williams, Force India, Sauber, Renault, Racing Point y Aston Martin-, además de ser piloto reserva de Aston Martin durante las dos últimas temporadas.

The 2023 grid is almost complete #F1 pic.twitter.com/teKHtj9axe