El Dibu echa un vistazo atrás y recuerda lo que le costó llegar a donde está

Emiliano 'Dibu' Martínez, portero de la selección argentina, consideró este sábado que es "difícil no pensar" en todo lo que le "costó llegar" a su actual momento, a la final del Mundial 2022, desde que "a los 12 años" se fue "solo" a Independiente, a los 17 se marchó al Arsenal y se subió "sin pensar al tren para ayudar a su familia, por más que quería debutar" en el equipo de Avellaneda.

"Es difícil no pensar en lo que costó llegar. Sería una mentira que no se me pasa por la cabeza. Soy un luchador. Luché en la vida. Desde los 12 años que me fui solo a Independiente, a los 17 que me fui al Arsenal. En Argentina no se me reconocía como yo merecía o quería", repasó.

"Necesitaba ayudar a mi familia y cuando me dijeron que me tenía que subir al tren para ayudar a mi familia lo hice sin pensar, por más que quería debutar en Independiente", dijo.

"Las emociones van a estar, pero soy frío mentalmente y cuando empiece el partido sólo me centro en ganar y atajar la pelota rival. Pero va a ser difícil no pensar todo lo que costó llegar", dijo 'Dibu', que abogó por la "cabeza fría" de todo el equipo en la final.