Luis Díaz está de cumpleaños y recibió múltiples felicitaciones

Este 13 de enero Luis Díaz y sus allegados están de fiesta debido a que el extremo guajiro festeja su cumpleaños número 27, recibiendo así, múltiples felicitaciones al ser una figura internacional.

Liverpool, actual equipo del colombiano, le dedicó este mensaje en sus redes sociales: “Feliz cumpleaños, Luis Díaz, los mejores deseos en tu día, ‘Lucho’”.

Feliz cumpleaños, @LuisFDiaz19 🥳



Best wishes on your birthday, Lucho! 🙌 pic.twitter.com/jvtnlD6WWh