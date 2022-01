“Así las probabilidades estén en contra, queremos desafiarlas”: Falcao

“Hay que seguir insistiendo, no queda de otra. El acierto y el desacierto hacen parte del juego y el único camino para cambiar las cosas es seguir insistiendo y no quedarnos en la queja. Nosotros los delanteros vivimos rachas similares a los largo de nuestras carreras y sabemos que en algún momento el arco se va a abrir”, dijo.

“Creo que la sensación de no poder ayudar al equipo con goles no es buena y los delanteros a veces la pasamos mal y a veces lo sabemos digerir mejor. Lo opciones se están creando, pero a veces pasan cosas que no son normales, la sacan en la raya, la despeja el uno, pega en el otro, se estrella en el palo. En el fútbol también se necesita de esa suerte para que la pelota pegue en el palo y entre y nosotros en los últimos partidos no la hemos tenido”, agregó.

Las experiencias vividas en el pasado, buenas y malas, han ayudado a fortalecer a un grupo que espera salir victorioso de este nuevo obstáculo que le pone la vida. Falcao asegura que el grupo de jugadores se siente fuerte y va a luchar hasta el final.

“Ya esta Selección ha vivido momentos duros, como cuando perdimos como local ante Paraguay en la Eliminatoria pasada, y el equipo se fortaleció. Ahora es una sensación similar, con la diferencia que ahora estamos fuera de los puestos de clasificación y antes no. Nos sentimos fuertes, sabemos lo que hemos hecho y eso nos llena de tranquilidad y confianza para encarar lo que se viene”, afirmó.

“Así las probabilidades estén en contra nuestra, nosotros creemos y queremos desafiarlas. No importa si el país crea o no en nosotros, pero este equipó sí debe creer. No queremos escuchar nada que no sume, solo mensajes que levanten a este equipo, porque aún es posible clasificar al Mundial. Nosotros necesitamos de todos la hinchas que están con nosotros, que en los momentos difíciles sean ellos los que nos empujen hacia el objetivo”.

‘El Tigre’ espera un partido abierto ante Argentina, un rival al que respeta, pero confía en que Colombia tiene las herramientas para poder vencerlo.

“Argentina es una selección que propone, pero que también, por esa forma de jugar, nos va a generar espacios para tener opciones de cara al arco rival. Hay que estar preparados y tranquilos, porque tenemos buenos jugadores. Sabemos que a la primera que entre ya después el arco se va a abrir”, manifestó.

Falcao no prometió clasificación, pero sí lucha, entrega y credibilidad hasta el final en la búsqueda de ese objetivo. “Yo no voy a prometer algo que no sé si va a pasar, de lo que sí estoy convencido y les puedo asegurar es que mientras hayan posibilidad vamos al luchar hasta el final. Para lograrlo tenemos que creer y nosotros creemos”, concluyó.