Falcao, duda frente al Betis por una lesión muscular

El delantero colombiano Radamel Falcao sufre un pinchazo en un gemelo y su presencia en el partido de las semifinales de la Copa del Rey frente al Betis es duda, según dijo este miércoles su técnico, Andoni Iraola.



El problema físico de Falcao supone un contratiempo importante para Iraola que, en caso de no poder contar finalmente con el colombiano en el Benito Villamarín, tendrá que buscar otras variantes para su ataque, en el que es probable que salga de inicio Sergi Guardiola.



"Radamel tiene una lesión muscular pequeñita y ahí no hay opción de poder arriesgar. El tema muscular hay que esperar a que cicatrice y hasta eso no podrá estar con nosotros", dijo Iraola, en conferencia de prensa.



Falcao, que lleva doce partidos sin marcar, ha disputado esta campaña 20 partidos oficiales con el Rayo, ocho como titular, y ha marcado cinco goles.