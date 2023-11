Estas son las cuentas del grupo A para llegar al final de la Liga

Escenarios posibles para los equipos:

Deportes Tolima necesita ganar contra Cali como visitante y espera que Águilas Doradas derrote a Junior.

Esto les permitiría llegar a 12 puntos, aún sin clasificarse en esta jornada, teniendo dos encuentros restantes para sumar al menos un punto y asegurar su lugar en la final.

Atlético Junior busca ganar fuera de casa y que Tolima pierda o empate en este partido. Después, tendría que vencer en la quinta fecha y llegar al sexto encuentro con la posibilidad de arrebatarle la clasificación a Tolima.

Águilas Doradas y Deportivo Cali deben ganar los tres partidos restantes y esperar que Tolima no sume puntos en ninguno de sus juegos. Además, Junior no puede obtener más de 4 puntos en total. Si Águilas y/o Cali no logran la victoria, quedarán eliminados en esta fecha.