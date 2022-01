Estados Unidos prevalece en el Mundial Juvenil

Los norteamericanos pisan fuerte en el Mundial Juvenil de Tenis y están cerca del título. Carisma y elegancia son las palabras más indicadas para describir el rendimiento de la estadounidense, Olivia Lincer, en el cuadro femenino.

La talentosa jugadora es una de las principales atracciones en la recta final de la competencia. Su víctima en los cuartos de final fue la japonesa Ena Koike, quien venía con una línea de victorias importantes sobre las tenistas mejor ranqueadas.

A la asiática no le alcanzó para superar a la revelación de la competencia, Olivia Lincer, y perdió con parciales de 6-2, 6-2.

“El marcador final puede mostrar una cosa, pero fue un partido bastante duro. Ella es una contrincante que respeto mucho, con la que había tenido la oportunidad de enfrentarme antes. Tuve mucha diversión sacando el resultado adelante. Creo que es el cruce con el que he tenido más tranquilidad en lo que va del torneo, y me siento orgullosa de lo que vengo realizando desde el ‘qualy’. En este torneo no hay que tener expectativas muy altas porque todo puede pasar, pero mañana será otro día para volver a entregarlo todo”, dijo Olivia.

La rival de la norteamericana en las semifinales será la china Madeleine Jessup, otra de las buenas noticias en esta edición. La asiática superó de forma sorpresiva a la estadounidense Mia Slama, sembrada número cinco del evento, con un resultado final de 4-6, 6-1 y 6-2. El juego, que emocionó mucho a los asistentes, se extendió por tres horas.

La estadounidense Krystal Blanch también avanzó a la semifinal al vencer a la canadiense Elie Daniels, 6-2, 6-4. Hoy se medirá a la japonesa Sayaka Ishi. Dos estadounidenses y dos asiáticas sueñan con el título.

En la rama masculina, se fue la última esperanza latinoamericana. El paraguayo Martín Vergara no logró mantener la ventaja que tomaba en los inicios de cada set y fue derrotado por el estadounidense con raíces asiáticas Michael Zheng (6-4, 6-1).

“Estuve ahí todo el encuentro, jugué muy bien, pero lastimosamente el hizo mejor las cosas en los momentos claves y me ganó el partido. Sabía que era un rival complicado e intenté hacer mi juego. Sin embargo, hay que darle mucho mérito a lo hecho por mi colega. Me voy contento y agradecido con Colombia, que es un país que amo con todo mi corazón y en el que siempre me va bien. Ahora voy a competir en Ecuador para luego definir la universidad a la que iré”, afirmó el paraguayo.

Con la clasificación del sembrado número uno, el estadounidense Cooper Williams, que brindó espectáculo en una entretenida salida frente a su compatriota Jonah Braswell, al que le ganó 6-1, 6-3, se cierra el cuadro de semifinales de la competencia, que se jugarán mañana jueves desde las 2:00 p.m. en el Parque de Raquetas. La entrada es gratis.