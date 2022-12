Luiz Díaz lo hizo bien, pero ‘Rafa’ ganó una final : esposa de Borré

Ana dijo que no había ganado la Champions League 2021-22, mientras que ‘Rafa’ sí había ganado una competencia internacional en Europa. “Pero no ganó la Champions, llegó a la final. No es nada en contra de él. Lo que pasa, es que Rafael juega en un equipo muy diferente al que juega Luis Díaz. El único que triunfó y ganó algo fue Rafael Santos Borré, en Europa, a nivel europeo y fue importante”, afirmó.

Caicedo dejó en claro que no tiene nada en contra del guajiro, pero considera que no están evaluando justamente a Borré: “Yo no estoy diciendo que esté por encima. Estoy diciendo que hay otros más a los que les fue bien en este año. Y que no nos olvidemos del primer semestre”.