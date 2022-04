“Ese cambio de Urshela nadie lo entendió”: ‘el Duque’ Hernández

Todavía no lo entiende. A Orlando ‘el Duque’ Hernández, campeón de la Serie Mundial con los Yanquis de Nueva York durante tres años consecutivos (1998, 1999 y 2000), no le cabe en la cabeza por qué la dirigencia de su ex equipo decidió canjear al colombiano Giovanny Urshela con los Mellizos de Minnesota.

“Este cambio, realmente, nadie lo entendió”, dijo tajantemente el cubano de 56 años de edad que también se puso el anhelado anillo de campeón de Las Mayores con los Medias Blancas de Chicago en 2005.

El ex lanzador, que ahora se desempeña como comentarista de Espn para Latinoamérica, expresó sus opiniones sobre el cambio de Urshela ante una pregunta de EL HERALDO, durante una charla que los protagonistas de las transmisiones beisboleras de la cadena televisiva tuvieron con algunos periodistas de varios países ad portas del comienzo de la temporada.

Participaron Ernesto Jerez, Luis Alfredo Álvarez, Carolina Guillén y el ex pitcher cubano, que habló con energía sobre el caso del tercera base cartagenero, que junto a Gary Sánchez se fue a los Mellizos de Minnesota a cambio de Josh Donaldson e Isiah Kiner-Falefa.

Esto dijo el ex lanzador cubano Orlando ‘el Duque’ Hernández, cuatro veces campeón de la Serie Mundial, por la partida de Giovanny Urshela de los Yanquis a los Mellizos de Minnesota. pic.twitter.com/5swervz4ec — DeportesEH (@DeportesEH) April 6, 2022

“La salida de Urshela de los Yanquis es lo que más me molestó, no vi la razón para sacar a Urshela y traer a Donaldson, pero con esta música es que se baila. Aunque un tiempo después vamos a escuchar a Brian Cashman (general manager de los Yanquis) diciendo: no hemos ganado porque Houston está robando las señas (risas)”, ironizó ‘el Duque’.

De todas formas, Hernández espera que Urshela tenga la fuerza mental y toda la motivación para sacarle el mejor partido a su estancia en los Mellizos.