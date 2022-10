“Está frustrado por no jugar”: Ten Hag sobre situación de Cristiano Ronaldo

El técnico holandés, que atendió a los medios de comunicación antes del compromiso de Europa League de este jueves contra el Omonia, no dio ni un minuto a Cristiano Ronaldo en la derrota por 6-3 ante el Manchester City de este domingo.

"No veo que esté infeliz. Está feliz, entrenando bien y disfruta", dijo Erik Ten Hag.

"No tiene nada que ver su futuro, su situación de suplente no tiene que ver con lo que pase en enero o el año que viene. Él quiere jugar y le molesta cuando no está en el campo", explicó el holandés.