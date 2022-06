“Quiero seguir compitiendo y hacerme un nombre en Europa”: Alexis Pérez

R.

Antes de ese partido que perdió contra Unión de Santa Fe (4-0), en casa, venía viendo a un equipo consistente y que ya había encontrado una regularidad. Pero bueno, pasan situaciones como esas. Me vi el partido, fue muy accidentado, sucedieron cosas muy en contra, sobre todo en el primer tiempo, especialmente cuando tuvo la posibilidad de empatar con ese penal errado, que quizá si lo hubiese logrado otra historia se estuviera contando. Al final termina perdiendo, eliminado de la Copa Sudamericana y mentalmente afectado. Luego pierde con el Bucaramanga, pero esa derrota es parte de eso que te digo, de ese bajón anímico, porque no es fácil levantarse y reponerse de un golpe de esos. Pero tengo toda la confianza puesta en el equipo. No conozco al profe Juan Cruz, pero la sensación que me da cada vez que lo veo con el grupo es que puede levantarlos anímicamente y puede encaminarlos. A Junior siempre se le exige títulos, mucho más con esa nómina que tiene.