Entre aplausos y elogios, se fue don ‘Chelo’

A ese último adiós asistieron, además de sus familiares, periodistas de todas las generaciones, políticos, gente del deporte y conocidos, quienes exaltaron ese gran legado que deja don ‘Chelo’.

“Era el gran maestro de maestros del periodismo, no solo de la región sino a nivel nacional. De él hay que destacar muchas cosas, pero lo más importante era su honestidad, su profesionalismo y esa defensa a ultranza que siempre hizo a lo nuestro. Deporte o no deporte, ‘Chelo’ defendió siempre la causa de Barranquilla, del departamento y de la región”, expresó el periodista Ahmed Aguirre Acuña.

“Cuando yo quise empezar en la radio, porque me gustaba, el sí me lo dio ‘Chelo’ De Castro en su programa deportivo en La Voz de La Patria. Y aquí estoy, para acompañarlo, y para decirle, cómo se lo dije ahí, delante del féretro, gracias, muchas gracias”, manifestó a EL HERALDO el experimentado comunicador Efraín Peñate.

Ventura Díaz Mejía, periodista y exgobernador del Atlántico, resaltó la grandeza de ‘Chelo’ de Castro. “Era un grande, inmenso. Yo le he dicho a los colegas y amigos con los que me he encontrado esta tarde que hoy no es un día de lamentación sino es un día de agradecimiento. De darle gracias a Dios que nos permitió contar con su excelsa pluma durante 75 años. Hoy lo despedimos y le damos gracias, porque enseñó, nos deleitó, disfrutamos y nos recordó tantas cosas de esa Barranquilla perdida que ya no volverá”.