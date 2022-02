“Vi una Selección temerosa, insegura y muy tibia”: Julio Comesaña

R.

No me acuerdo, pero si me hubiese pasado me tendría que acordar o ustedes los periodistas me lo recordarían (risas). Pero sí conocí el miedo, cuando era jugador y ahora como entrenador, esa fea sensación de no poder cumplir con las expectativas, de no ganar algo que tenías muchas posibilidades de ganar. ¿Pero, sabes qué ocurre? Hay dos tipos de miedo, uno, el que te paraliza y te deja inmóvil, que uno no quiere ni aparecer, y el otro, el que te obliga a correr. Cuando alguien te va a hacer daño, por lo menos corro, no voy a dejar que alguien me venga a matar. Después te hacen lo que quieran, pero uno lucha hasta el final para mantener con vida. El primer miedo lo vivió colombiano en la etapa inicial. Después, en el segundo tiempo, intentaron un poquito, pero no habían respuestas anímicas.