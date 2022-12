“Las cosas no mejoraron con mi salida”: Juan Cruz Real

R.

Yo no voy a hablar de justicia, porque no soy quien para decir si es justa o no… puedo estar de acuerdo o no. Cuando uno llega a un club, sobre todo a un club como Junior, uno obviamente tiene unas expectativas muy grandes, y así como uno estaba contento en ese momento, tampoco se puede enojar cuando se va. Nosotros estuvimos nueve meses en un club donde los entrenadores normalmente no duran ese tiempo, así que yo sabía al equipo que venía. En mi humilde opinión, para mí veníamos en un nivel ascendente hasta cuando eliminamos a Nacional en la Copa. Después vino un bache de cuatro partidos que fue lo que determinó la decisión que tomaron los directivos. Yo puedo dar algunos datos. Nosotros, por ejemplo, en el primer semestre tuvimos casi el 54% de los puntos en la Liga y el 60% en la Copa Sudamericana, jugando un último partido fatal (la goleada 4-0 ante Unión de Santa Fe, en el ‘Metro’). En la Copa BetPlay tuvimos casi el 60% de los puntos. Y en el segundo semestre tuvimos el 46% en la Liga, por debajo del 50% porque tuvimos un bache que lo tienen muchos equipos. Después que nosotros nos fuimos, Junior cosechó el 38% de los puntos. Por eso digo, no soy quién para hablar de justicia, pero faltaba mucho, faltaba más de la mitad del ‘Todo contra todos’, y si bien habíamos salido de los ocho, estábamos a tres puntos del cuarto, estando todo muy apretado. El último partido mío acá fue el empate ante el Pereira, el mismo Pereira que hoy está jugando la final. Con esto no me quito responsabilidad, pero es un dato que hay que dar, porque no fue que empatamos con un equipo débil o que venía mal. Los directivos toman decisiones, a veces aciertan y a veces no.