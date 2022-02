El recibimiento de Klopp a Luis Díaz en Liverpool

Díaz ha volado por primera vez a Liverpool tras concretarse su fichaje y después de acudir a la convocatoria con Colombia y estar presente en las derrotas contra Perú y Argentina de la clasificación a Catar 2022.



En horas de la mañana de este viernes, Luis Díaz conoció al alemán Jürgen Klopp, su nuevo técnico, y a sus nuevos compañeros, entre los que no estaban Sadio Mané y Mohamed Salah, que aún están disputando la Copa África.

A warm welcome from the boss and Pep Lijnders for @LuisFDiaz19 pic.twitter.com/mIUZUVTKsL