Juan Pablo Montoya monta su propio equipo en Colombia: el ‘Team Montoya’

Junto a Montoya Jr., estarán otros politos como Nicolás Baptiste, de 17 años, con experiencia internacional en la Fórmula Regional Europea al servicio de FA Racing y que este año estará en la Fórmula 3; Maximiliano Restrepo, corredor que hace parte de la Fórmula 4 española con el equipo Drivex, y el más joven de todos, Salim Hann, de 13 años, que actualmente destaca en la categoría de karts con el equipo británico Ricky Flynn Motorsports.

“La mayoría de los pilotos del ‘Team Montoya’ viven en Europa o en Estados Unidos. Yo he viajado con ellos y los he preparado con simulador. Me pareció importante venir a Colombia a darlos a conocer. Cada piloto está en una etapa diferente”, dijo.