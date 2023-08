‘El Pibe’ destacó a los dos mejores jugadores de la selección Colombia

Sobre estas espinosas afirmaciones, ‘el Mono’ contestó que el fútbol ha cambiado y se ha adaptado a las nuevas realidades y estilos.

"El fútbol de esta época es diferente al nuestro, pero me gusta, no me aburre. Ha cambiado, sí, pero como todo en la vida. Uno tiene que adaptarse en la vida para seguir cantando, y uno se adapta al fútbol actual. Pero es bueno también", dijo al medio argentino.

Seguidamente, el periodista Cristian Grosso revivió la controversia, destacando los triunfos del fútbol latinoamericano en la actualidad y expresando: "Mbappé dijo en mayo de 2022 que el fútbol en Sudamérica no estaba tan avanzado como en Europa. Pero el campeón mundial es Argentina, el olímpico es Brasil, en el Sub 20 manda Uruguay y en el Sub 17, Brasil también".

Sobre esto, el excapitán de la selección Colombia respondió: "No lo he oído a Mbappé decir ‘me equivoqué’. Eh, eh… Es que él nunca ha jugado en Sudamérica… Cuando uno se equivoca, después puede decir ‘sí señor, me equivoqué’. Pero no lo he oído… Ahí está Sudamérica, con títulos y con fútbol, ha dicho aquí estamos presente. Espero que algún día Mbappé diga ‘disculpas, me equivoqué'.