El pelotero colombiano Jeter Downs pegó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas con los Medias Rojas. El novato y nacido en San Andrés Islas hace 23 años de edad conectó este domingo la bola tras un lanzamiento de engaño del derecho Gerrit Cole, de los Yanquis de Nueva York.

En la apertura de la tercera entrada con Jack Bradley Jr en primera tras dar un cañonazo al prado central, Jeter Downs la sacó del estadio. Antes el serpentinero Cole tenía a favor un conteo de 2 strikes y cero bolas, y en su tercer lanzamiento, un slider (bola lenta con una curva cayendo), el colombiano la sacó del estadio por el jardín izquierdo.

El rally de ocho carreras de la ofensiva de los Yanquis en el cierre del cuarto capítulo acabó con la esperanzas de una remontada de los Medias Rojas.

En la temporada el novato Jeter Downs ha participado en 9 juegos ha consumido 24 turnos al bate, 5 imparables, 4 anotadas, 4 carreras impulsadas, 4 bases alcanzadas, y su promedio ofensivo es de .208. Ante los Yanquis comenzó jugando a la ofensiva de segunda base y campo corto.

Medias Rojas perdió en el Brox 13 carreras por 2. Ganó el lanzador Cole y perdió Sale.

